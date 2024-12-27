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АвтоМир / Общественный транспорт

За небезопасную рекламу на автобусе «Псковспассажиравтотранс» оштрафовали на 200 тысяч рублей

08.04.2025 18:18|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области отклонил иск государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» против постановления управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Псковской области. Предприятие пыталось оспорить штраф за размещение рекламы, угрожающей безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда. 

Фото: Материалы дела №А52-7147/2024

Поводом для разбирательства стал автобус, использовавшийся для пассажирских перевозок, на бортах которого была размещена реклама ресторана быстрого питания Chigun. Рекламные материалы были наклеены на окна, служащие аварийными выходами, что противоречит закону о рекламе.

Согласно оспариваемому постановлению, государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в сумме 200 000 рублей (часть 4 статьи 14.38 КоАП РФ)

Источник: Псковская Лента Новостей
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