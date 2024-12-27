В Вербное воскресенье запустят дополнительные автобусы на кладбища «Орлецы» и «Крестовское»

Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковском районе с 17 марта

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

С 17 марта на дорогах в Псковской области вводится ограничение движения большегрузов

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

Ремонтные работы планируются на нескольких улицах Пскова

Движение на улице Некрасова в Пскове ограничат до 20 апреля

Перекрытие путепровода над трассой М-9 «Балтия» в Новосокольническом районе перенесли на 21 апреля

Движение грузовиков ограничат в Новосокольническом районе до 15 апреля

Полосу движения перекроют на улице Труда в Пскове до 14 апреля

В Пскове на 3,5 месяца ограничат движение транспорта на улице Поземского

Фотофакт: Движение по полосе перекрыли на улице Труда в Пскове

Несколько улиц закроют для транспорта из-за проведения «Псковского марафона»