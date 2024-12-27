В Вербное воскресенье запустят дополнительные автобусы на кладбища «Орлецы» и «Крестовское»

В Вербное воскресенье, 13 апреля, «Псковпассажиравтотранс» организует дополнительное автобусное сообщение на кладбища «Орлецы» и «Крестовское», сообщили на сайте перевозчика.
По маршруту «пл. Ленина-Орлецы» время отправления: 9:10, 9:30, 10:07, 10:29, 11:03, 11:26, 12:00, 13:17, 13:44, 14:14,14:41.
Время отправления от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2» - 9:38, 10:00, 10:34, 10:57, 11:31, 11:54, 12:28, 13:45, 14:12,14:42, 15:09.
Также 13 апреля будут организованы заезды автобуса маршрута № 9 «Вокзал-Подборовье» на кладбище «Крестовское».