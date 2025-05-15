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Проезд подорожает в Великих Луках и районных центрах Псковской области

Проезд в общественном транспорте подорожает в Великих Луках и районных центрах Псковской области с 1 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

«В связи со значительным ростом затрат на перевозку пассажиров автобусами с 1 июня изменяются тарифы на оплату проезда пассажиров и провоз багажа по регулярным муниципальным автобусным маршрутам в районных центрах», - рассказали в комитете.

В городе Великие Луки стоимость составит 35 рублей за поездку; в Бежаницах, Дедовичах, Дно, Опочке, Острове, Печорах, Порхове, Пустошке, Себеже, Стругах Красных, Новосокольниках – 30 рублей; в Невеле – 36 рублей.

Напомним, с 11 мая тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа по регулярным муниципальным автобусным маршрутам города Пскова, обслуживаемым «Псковпассажиравтотрансом», увеличились до 44 рублей.