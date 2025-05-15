Несколько остановок автобусов №№25, 22 и 2 в Пскове временно отменяются

В связи с производством работ на улице Коммунальной (участок от дома №77 до перекрестка с улицей Рокоссовского) с 20 июня до завершения текущего этапа работ на данном участке вводится временное прекращение движения нескольких городских автобусов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Будет прекращено движение следующих маршрутов:
- автобусы маршрутов №2, 22 при движении по Рижскому проспекту следуют до улицы Печорской, далее по улице Печорской до улицы Коммунальной со следующей остановкой «улица Печорская». Остановки «улица Рокоссовского», «Рижский микрорайон» отменяются.
- автобусы маршрута №17 после остановки «Ледовый дворец» следуют направо по улице Рокоссовского до Рижского проспекта, далее налево на улицу Печорскую, по Печорской направо на улицу Коммунальную и далее по маршруту. Остановка «улица Рокоссовского» переноситься к дому №22 по улица Рокоссовского.
- автобусы маршрута №25 при движении из поселок Родина по Рижскому проспекту следуют до улице Печорской, далее по улице Печорской до улицы Коммунальной со следующей остановкой «улица Печорская». Остановки «улица Рокоссовского», «Рижский микрорайон» отменяются.
- автобусы маршрута №30 следуют от остановки «улица Западная» до улицы Печорская, далее направо по улице Печорской до остановки «улица Рокоссовского».