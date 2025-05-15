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Несколько остановок автобусов №№25, 22 и 2 в Пскове временно отменяются

В связи с производством работ на улице Коммунальной (участок от дома №77 до перекрестка с улицей Рокоссовского) с 20 июня до завершения текущего этапа работ на данном участке вводится временное прекращение движения нескольких городских автобусов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Будет прекращено движение следующих маршрутов: