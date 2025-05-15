АвтоМир / Общественный транспорт

Два автобуса стоимостью 33 млн рублей приобретет в лизинг «Псковпассажиравтотранс»

На приобретение двух автобусов в рамках лизинга АО «Псковпассажиравтотранс» может выделить 32 712 720 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото взято с сайта Техником

Срок лизинга составит 5 лет. Поставщик обязан будет поставить автобусы до 30 ноября текущего года с даты заключения договора.

Трехдверный автобус будет иметь 18 сидячих мест и вмещать 82 пассажира. В автобусе будут установлены USB-розетки. Транспортное средство должно быть оснащено комплектом оборудования подсчета пассажиров на трех дверях и системой видеонаблюдения.