АвтоМир / Общественный транспорт

Осужденные изготовили новые автобусные остановки для Псковского района

Исправительная колония №4 УФСИН России по Псковской области изготовила и установила пять современных остановочных комплексов в рамках государственного контракта с администрацией Псковского района. Все работы выполнены осужденными, трудоустроенными на участке металлообработки в центре трудовой адаптации, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Новые остановочные павильоны уже установлены в деревнях Камно, Перелазово, Голомино, Анисимово и Долгорепицы. Их появление значительно улучшит условия ожидания общественного транспорта для местных жителей, особенно в непогоду.

В УФСИН отметили, что исправительное учреждение и администрация Псковского района – давние партнеры. На протяжении последних нескольких лет силами отбывающих наказание для нужд муниципального образования были изготовлены различные элементы инфраструктуры, велопарковки, площадки для сбора ТКО и т. д.