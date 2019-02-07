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В России с 1 марта перезапустят программы поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Минпромторг РФ с 1 марта намерен вновь запустить программы господдержки спроса на автомобили «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Как говорится в сообщении на сайте Кремля, об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович, мы с 1 марта в этом году продолжаем запускать хорошо зарекомендовавшую себя программу: социальные программы "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль". С этого года мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», - добавил он.

Других подробностей, в том числе условий программ и выделяемых на их финансирование средств, не приводится.

Как передает «Интерфакс», речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые действуют в России с 2015 года. По ним кредитные организации предоставляли скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Выпадающий доход банкам компенсируется из федерального бюджета.

В июле 2018 года действие программ было продлено, а также введены дополнительные льготы для жителей Дальнего Востока - для них скидка повышается до 25%. Общий объем финансирования программы - 15 млрд рублей. По данным, которые приводил Минпромторг, решение должно было позволить в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45,1 тыс. автомобилей.