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Штраф за неоплату проезда по платной трассе может составить до 10 тысяч рублей

Минтранс подготовил законопроект, которым предлагается установить для автомобилистов штрафы в размере от 2,5 до 10 тысяч рублей за неоплаченный проезд по платным автодорогам. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Такое наказание предлагается ввести в рамках подготовки к запуску в России специальной системы, позволяющей водителям автоматически оплачивать проезд по платным трассам с помощью транспондера. Останавливаться на пунктах взимания платы не потребуется.

За первое нарушение придётся заплатить 2,5 тысячи рублей. Если водитель повторно попытается проехать по платной трассе без оплаты в течение года, то с него будет взиматься сумма 10 тысяч рублей. Фиксация нарушений будет проводиться с помощью камер на пунктах взимания платы.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости ввести административную ответственность за неуплату проезда по платным дорогам. По его словам, «эта мера назрела».