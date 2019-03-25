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Транспортный налог в Псковской области предлагается приблизить к ставкам в соседних регионах Северо-Запада

Администрация Псковской области предлагает приблизить областные ставки транспортного налога к величинам налогового обложения, действующим в соседних регионах Северо-Запада. Проект закона «О внесении изменений в статью 2 закона Псковской области «О транспортном налоге» внесен в Собрание губернатором и будет рассмотрен на октябрьской сессии регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Сейчас для автомобилей мощностью до 75 л.с. включительно установлена ставка 13 рублей за одну лошадиную силу при максимально возможной 25 рублей. Для сравнения в Новгородской и Ленинградской областях этот показателей равен 18, в Санкт-Петербурге - 24.

Законопроектом предлагается поднять ставку транспортного налога для этой категории автомобилей до 15 рублей за одну лошадиную силу. Таким образом, для легкового автомобиля мощностью 75 л.с. налоговый платеж повысится с 975 до 1125 рублей в год.

Для более мощных транспортных средств действующая в Псковской области ставка транспортного налога также меньше, чем в других регионах, и существенно ниже разрешённого верхнего предела.

Согласно предложенным изменениям ставка для автомобилей с 76 до 100 л.с. может вырасти с 15 до 18 рублей (при максимальной ставке в 25 рублей), что прибавит к размеру ежегодного налогового платежа для владельцев автомобилей мощностью 100 л.с. 300 рублей.

Для легковых автомобилей мощностью двигателя от 101 до 150 л. с. ставку транспортного налога предлагается увеличить с 27 до 30 рублей за одну лошадиную силу, в этом случае налоговый платеж повысится с 4050 до 4500 рублей в год. Максимально возможный предел в размере 35 рублей утвержден для Новгородской, Ленинградской областей и в Санкт-Петербурге.

В финансово-экономическом обосновании отмечено, что сумма ежегодных дополнительных поступлений в бюджет области по транспортному налогу при принятии закона, начиная с 2021 года, составит около 42 млн рублей при сохранении налогооблагаемой базы.

Добавим, что законопроект разработан в соответствии с требованиями министерства финансов РФ и планом мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Псковской области. Уплата транспортного налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.