АвтоМир / Официально

Штрафы за езду без ОСАГО хотят повысить в семь раз

Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз. Таким образом депутаты Госдумы рассчитывают стимулировать нарушителей приобретать страховки, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Данная мера обсуждалась в середине октября на рабочей группе Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО, пишут «Известия».

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов считает, что штраф за езду без полиса, составляющий 800 рублей, нужно приравнять к средней стоимости страховки — на сегодняшний день она превышает 5400 рублей. В этом случае штраф может вырасти почти в семь раз.

Страховщики поддерживают гармонизацию санкций со стоимостью страховки — это, по их мнению, делает бессмысленной езду без полиса.