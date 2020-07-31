←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Поземсклэнд Что изменится
Кто и что Ремонтирует в Пскове
Все ограничения движения
Где заправить Кондиционер
Послали В дальнее путешествие
План Б На Инженерной
ещё АвтоМир / Официально 31.07.2020 17:110 Заменить водительские права в Псковской области можно по электронной почте 12.08.2020 20:240 Среди марок бензина АИ-92 показывает самый большой рост цены в Псковской области 12.08.2020 16:460 Больше 600 водителей поменяли удостоверения через МФЦ в Пскове в июле 12.08.2020 14:331 С начала 2020 года в Пскове поймали почти 300 нетрезвых водителей 11.08.2020 15:071 ГИБДД: Родители не должны разрешать управление мототранспортом детям до 16 лет 09.08.2020 17:120 Стоимость ОСАГО вырастет в России осенью
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Среди марок бензина АИ-92 показывает самый большой рост цены в Псковской области

12.08.2020 20:24|ПсковКомментариев: 0

В июле 2020 года по сравнению с предыдущем месяцем потребительские цены по Псковской области на автомобильный бензин выросли на 0,8%, а на дизельное топливо на 0,3%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Июль 2020 в %

к июню

2020

к декабрю

2019

к июлю

2019

Бензин автомобильный

100,8

101,3

101,7

Бензин автомобильный марки АИ-92

101,0

101,7

102,0

Бензин автомобильный марки АИ-95

100,9

101,1

101,5

Бензин автомобильный марки АИ-98

100,2

100,5

101,6

Дизельное топливо

100,3

101,8

103,9

Из наблюдаемых марок бензина автомобильного наибольший рост за месяц отмечен на бензин марки АИ-92 - на 1%.

По сравнению с декабрем 2019 года также более всего выросли цены на бензин автомобильный марки АИ-92 - на 1,7%.

Цены на дизельное топливо по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 1,8%, с июлем 2019 года - на 3,9%.

Теги: #Цены #бензин #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Довольны ли вы качеством ремонта Рижского проспекта в Пскове?
В опросе приняло участие 156 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
12.08.2020, 20:591 Вялодорожки Пскова - активисты «Убитых дорог» оценили городской веломаршрут 12.08.2020, 20:240 Среди марок бензина АИ-92 показывает самый большой рост цены в Псковской области 12.08.2020, 19:510 В Пскове начался ремонт улицы Рокоссовского 12.08.2020, 19:231 Интерактив: Ждем автобус по полчаса
12.08.2020, 19:180 Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Невельском районе 12.08.2020, 16:572 Фотофакт: В Пскове установлен новый светофор на Поземского 12.08.2020, 16:460 Больше 600 водителей поменяли удостоверения через МФЦ в Пскове в июле 12.08.2020, 16:150 Движение на пересечении улиц Леона Поземского и Набат будет временно ограничено
12.08.2020, 16:030 Триста автомашин побывали на спецстоянке за нарушения правил остановки и стоянки в Пскове 12.08.2020, 15:063 «Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом. ВИДЕО 12.08.2020, 14:331 С начала 2020 года в Пскове поймали почти 300 нетрезвых водителей 12.08.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Владимиром Папортом
12.08.2020, 12:460 Нарушитель-таксист и водитель без прав пострадали в ДТП на Рижском проспекте 12.08.2020, 09:080 Два ребенка пострадали в ДТП в Порховском районе 11.08.2020, 15:071 ГИБДД: Родители не должны разрешать управление мототранспортом детям до 16 лет 11.08.2020, 14:510 Водитель ВАЗ-2110 погиб на федеральной трассе в Палкинском районе
11.08.2020, 14:464 В машине полный стакан воды не прольется - губернатор о качестве ремонта Рижского проспекта 11.08.2020, 11:000 Водитель из Мурманской области сбил мальчика в Острове 11.08.2020, 10:420 Toyota RAV4 стала самым популярным кроссовером на вторичном рынке в июле 11.08.2020, 10:293 Рижский проспект сдан после ремонта на три недели раньше срока
11.08.2020, 10:230 За метровую яму на дороге «Псковавтодор» заплатит автомобилисту 65 тысяч рублей 11.08.2020, 10:030 Участок площади автовокзала отремонтируют в Острове за 9 млн рублей 11.08.2020, 09:250 Почти 40 нарушений ПДД зафиксировали в двух районах Псковской области за два дня 10.08.2020, 19:510 Три островские улицы, отремонтированные по «дорожному» нацпроекту, прошли приемку
10.08.2020, 19:090 «Дураки на дорогах» раздражают водителей в 9 раз больше чем громкая музыка 10.08.2020, 17:520 Качество ремонта Рижского проспекта - тема нового опроса в «Автомире» 10.08.2020, 17:450 Участок улицы Некрасова закроют 12 августа в Пскове 10.08.2020, 16:200 Житель Опочецкого района приговорен к 7 годам за смертельное ДТП
10.08.2020, 12:530 Невельчанин угнал ВАЗ у знакомого 10.08.2020, 12:021 Интерактив: Небезопасное передвижение пешеходов на Поземского 10.08.2020, 11:460 На Рижском проспекте мальчик на велосипеде угодил под «КИА» 10.08.2020, 10:431 Автоледи в Пскове не прошла проверку на алкоголь после наезда на опору
10.08.2020, 10:312 Катание водителя электросамоката по улице Яна Райниса привело к столкновению с «Ауди» 10.08.2020, 09:470 Шестерых нетрезвых водителей поймали сотрудники ДПС в Псковской области 10.08.2020, 09:180 Житель Бежаниц осужден на 200 часов обязательных работ за езду в пьяном виде 09.08.2020, 21:061 Виновница ДТП с автобусом на Гдовке доставлена в областную больницу
09.08.2020, 18:271 Врезавшаяся в автобус на Гдовской трассе находилась в состоянии опьянения 09.08.2020, 17:120 Стоимость ОСАГО вырастет в России осенью 09.08.2020, 14:130 Дорогу до границы с Беларусью отремонтировали в Себежском районе 09.08.2020, 14:030 Перелом костей таза получила водитель опрокинувшегося в кювет автомобиля
09.08.2020, 13:140 Житель Ленобласти протаранил в Псковской области опору ЛЭП 09.08.2020, 12:591 Перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора сбил водитель в Пскове 09.08.2020, 11:060 Пятилетний ребенок пострадал в ДТП на трассе М-9 из-за уснувшего водителя. ФОТО 08.08.2020, 20:430 Смертельное ДТП произошло под Пустошкой
08.08.2020, 15:4912 В России предложили ввести штрафы за громкую музыку в автомобилях в любое время суток 08.08.2020, 14:571 Петербуржец ездил по Порхову в пьяном виде 08.08.2020, 13:580 В Сругокрасненском районе ВАЗ врезался в «Форд», стоящий на светофоре 08.08.2020, 12:510 Пьяный подросток на мопеде врезался в «Опель» на трассе Псков - Гдов
08.08.2020, 12:470 Две жительницы Великого Новгорода попали в ДТП в Псковском районе 07.08.2020, 18:091 Женщина пожаловалась на опасное задание на экзамене по вождению в Дно 07.08.2020, 18:091 Круговое движение на развязке ул. Леона Поземского и Труда откроют к 1 сентября 07.08.2020, 15:550 Набережную Александра Невского отремонтируют в Порхове
07.08.2020, 14:410 Реконструированный участок трассы к границам Прибалтики и Белоруссии открыли в Ленобласти 07.08.2020, 11:260 Открытый люк угрожает безопасности автомобилистов в Великих Луках 07.08.2020, 10:410 Момент наезда «Фольксвагена» на круг в центре Октябрьской площади попал на видео 07.08.2020, 10:051 Водители такси в Пскове сами определят условия работы в новом агрегаторе X-Car
07.08.2020, 09:541 Ушиб губы получил водитель «Форда», влетевший в грузовик на Чудской 07.08.2020, 09:362 Пьяный водитель в Пскове ночью наехал на площадку, камень, ограждение и указатель 07.08.2020, 08:292 Отменить транспортный налог на отечественные машины предлагают в Госдуме 07.08.2020, 07:453 «Фольксваген» протаранил ограждение рядом с псковским главпочтамтом
06.08.2020, 15:364 Ни на танке проехать, ни пешком не обойти - пскович о дворе на Рижском проспекте 06.08.2020, 13:410 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 06.08.2020, 12:281 В Пскове перекрыт участок улицы Киселева от Рижского проспекта до Р. Люксембург 06.08.2020, 10:410 Пассажирка скутера пострадала в ДТП с автомобилем в Пустошке
06.08.2020, 09:480 ГИБДД уведомляет псковских автомобилистов о правилах замены национальных водительских удостоверений 06.08.2020, 09:441 ДТП на Октябрьском проспекте мешает движению в сторону площади Ленина 06.08.2020, 07:010 Сегодня у «Поганкиных палат» временно перекроют движение автотранспорта 05.08.2020, 22:060 В России утвержден стандарт дорожных переходов для животных
05.08.2020, 20:120 Ремонт дороги Заполье - Гдов завершен досрочно в Плюсском районе 05.08.2020, 17:350 Михаил Ведерников высоко оценил качество ремонта участка дороги Заполье - Гдов 05.08.2020, 15:220 За разрешениями на газовое оборудование в ГИБДД Пскова можно обратиться по электронной почте 05.08.2020, 12:410 В Пскове снизилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими
05.08.2020, 11:490 Пьяного водителя задержали росгвардейцы в Пушкинских Горах 05.08.2020, 11:261 Попытавшийся ввезти через Псковскую область почти полтонны наркотиков на 8,5 лет лишится свободы 05.08.2020, 10:490 Участники ДТП на Советской мешают движению в обе стороны 04.08.2020, 23:011 ДТП произошло на перекрестке улиц Народной и Коммунальной в Пскове. ВИДЕО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.