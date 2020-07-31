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Среди марок бензина АИ-92 показывает самый большой рост цены в Псковской области

В июле 2020 года по сравнению с предыдущем месяцем потребительские цены по Псковской области на автомобильный бензин выросли на 0,8%, а на дизельное топливо на 0,3%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Июль 2020 в % к июню 2020 к декабрю 2019 к июлю 2019 Бензин автомобильный 100,8 101,3 101,7 Бензин автомобильный марки АИ-92 101,0 101,7 102,0 Бензин автомобильный марки АИ-95 100,9 101,1 101,5 Бензин автомобильный марки АИ-98 100,2 100,5 101,6 Дизельное топливо 100,3 101,8 103,9

Из наблюдаемых марок бензина автомобильного наибольший рост за месяц отмечен на бензин марки АИ-92 - на 1%.

По сравнению с декабрем 2019 года также более всего выросли цены на бензин автомобильный марки АИ-92 - на 1,7%.

Цены на дизельное топливо по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 1,8%, с июлем 2019 года - на 3,9%.