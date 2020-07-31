Среди марок бензина АИ-92 показывает самый большой рост цены в Псковской области

В июле 2020 года по сравнению с предыдущем месяцем потребительские цены по Псковской области на автомобильный бензин выросли на 0,8%, а на дизельное топливо на 0,3%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.
|
|
Июль 2020 в %
|
к июню
2020
|
к декабрю
2019
|
к июлю
2019
|
Бензин автомобильный
|
100,8
|
101,3
|
101,7
|
Бензин автомобильный марки АИ-92
|
101,0
|
101,7
|
102,0
|
Бензин автомобильный марки АИ-95
|
100,9
|
101,1
|
101,5
|
Бензин автомобильный марки АИ-98
|
100,2
|
100,5
|
101,6
|
Дизельное топливо
|
100,3
|
101,8
|
103,9
Из наблюдаемых марок бензина автомобильного наибольший рост за месяц отмечен на бензин марки АИ-92 - на 1%.
По сравнению с декабрем 2019 года также более всего выросли цены на бензин автомобильный марки АИ-92 - на 1,7%.
Цены на дизельное топливо по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 1,8%, с июлем 2019 года - на 3,9%.