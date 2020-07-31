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Отменить транспортный налог с 2021 года предложили в Госдуме

20.08.2020 11:54|ПсковКомментариев: 1

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс, пишет «Газета.ру».

По словам автора проекта, ранее президент России Владимир Путин и представители общественности неоднократно выступали за отказ от транспортного налога, поддерживая при этом возмещение выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

По мнению Барышева, полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива позволит более справедливо распределить бремя покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в России.

Если предложения примут, то они должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Теги: #налоги #транспорт #транспортный налог
Источник: Псковская Лента Новостей
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