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Эксперты: ремонт по ОСАГО перестал быть головной болью автомобилистов

Эксперты рассказали об улучшении условий выплат по ОСАГО. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», по всей стране ежегодно происходит урегулирование порядка 2 млн страховых случаев – в 2019 году – 2,2 млн, в 2018 году – 2,1 млн, а в 2017 году – 2,4 млн, согласно статистике РСА.

Если же количество страховых возмещений остается примерно на прежнем уровне, то качество ремонта по ОСАГО в последнее время только улучшается, а количество жалоб уменьшается. Это связано с увеличением эффективности работы страховых компаний со станциями техобслуживания, предоставлением выбора для автомобилистов в форме компенсации (получение наличными или натуральным возмещением), а также с улучшением качества предоставляемых страховых услуг в целом.

Страховщики оперативно реагируют на изменения рынка, чтобы предоставлять максимально релевантные условия для граждан. С 20 сентября начали действовать обновленные справочники средних цен на автозапчасти по ОСАГО, так как в среднем их стоимость увеличились на 23%. Даже те страхователи, которые купили полис до этой даты и попали в аварию после нее – могут рассчитывать на компенсацию ремонта по самой релевантной цене. По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, в связи с увеличением средней стоимости запасных частей, сумма выплаты по ОСАГО также увеличится. Однако это не прямо пропорциональная зависимость. Можно ожидать, что средняя выплата по ОСАГО увеличится на 14%.

Координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов отмечает, что за качество ремонта, произведенного по ОСАГО, беспокоиться не стоит, так как станции техосмотра заинтересованы в сотрудничестве со страховыми компаниями и терять их, как клиентов, предоставляя некачественный ремонт – не выгодно.

«Страховые компании являются оптовыми поставщиками клиентов для станций техобслуживания, потому что страховщики предоставляют им достаточно большое количество автомобилей на ремонт. Так СТО гарантированно получают, пусть даже с самой минимальной наценкой и с самой минимальной прибылью для своего СТО, допустим, 100 машин на ремонт в месяц, это очень большое подспорье для любого подобного бизнеса», - комментирует Шкуматов. - «Поэтому станции техобслуживания действительно сейчас стараются работать максимально качественно для ремонта машин, которые приходят к ним по ОСАГО. Они делают это по нескольким причинам. Первая причина – это боязнь потерять договор со страховой компанией, если клиент пожалуется в страховую на качество ремонта. В договорах с СТО страховые компании очень часто используют специальные цифровые метрики. В одной из таких метрик, которая, кстати, является основанием для расторжения договора и начисления штрафных санкций, являются жалобы клиента на качество ремонта (но только обоснованные). Поэтому автомобили ремонтируются под пристальным контролем и владельцев сервиса и людей, которые должны за этим следить. Вторая причина заключается в том, что СТО исправляет недоделки по ремонту за свой счет, а также подвергается штрафным санкциям. Эти штрафные санкции могут быть достаточно значительными и серьезными, в некоторых договорах это проценты от ежемесячного оборота. Таким образом, даже незначительная потеря качества приводит к большим финансовым потерям для СТО».

С начала 2020 года в «Общество Синих Ведерок» пришло лишь 4 жалобы по ОСАГО и из них было 2 на качество ремонта. По сравнению с тем, что было 7-10 лет назад это стопроцентный успех. «Конечно, нельзя говорить о том, что все автомобилисты удовлетворены, но процент людей, которые попадают в сложные ситуации и которым требуется помощь в решении этой конфликтной истории, настолько ничтожен, что можно сказать, что система возмещения ремонтом по ОСАГО работает и работает практически идеально», - сказал Шкуматов.

По мнению автоэксперта и члена группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Игоря Моржаретто на сокращение жалоб по ремонту по ОСАГО повлияло также и то, что теперь у автолюбителей есть выбор – получить страховое возмещение деньгами или «натуральным» образом, то есть отправив авто сразу на ремонт. «Предпочтение людей – получить наличные или отправить сразу автомобиль на – зависит от региона. Условно говоря, на Дальнем Востоке чаще просят денежное возмещение, потому что автопарк очень старый и найти новые запчасти, как того требует закон, практически невозможно. В таком случае, как правило, берут деньги и уже организовывают ремонт с помощью каких-то восстановленных запчастей и так далее. В Европейской части России все-таки чаще выбирают ремонт», - прокомментировал Игорь Моржаретто.

Наравне с улучшением качества ремонта, растет и сумма средней страховой выплаты. По данным РСА в январе-феврале 2020 года она выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост средней страховой выплаты был отмечен в 67 регионах страны.