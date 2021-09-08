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Правительство поддержит отмену обязательного техосмотра автомобилей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.

«Правительство поддержит эту инициативу», - сказал он, комментируя доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который доложил о продвижении законопроекта по отмене обязательного техосмотра для автомобилей.

Отмена обязательного технического осмотра машин освободит автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры, заявил премьер.

«Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», - цитирует ТАСС главу правительства. «Это освободит владельцев автомобилей, мотоциклов от часто излишней, а главное, порой неэффективной процедуры», - добавил он.