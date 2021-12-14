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АвтоМир / Официально

Правила перевозки детей в автомобиле напомнили псковичам

06.02.2022 16:41|ПсковКомментариев: 0

Для соблюдения безопасности ребенка родители должны беспрекословно соблюдать правила перевозки детей в автомобиле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД России.

Госавтоинспекция напомнила водителям о необходимости максимально ответственно относиться к обеспечению безопасности детей-пассажиров, строго соблюдать скоростной режим, особенно в неблагоприятных погодных условиях, не совершать рискованных маневров и использовать специальные удерживающие устройства.

«Как показывает практика, чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Важно помнить о том, что специальные удерживающие устройства снизят тяжесть последствий при ДТП, сохранят жизнь вашего ребенка», - отметили в ведомстве.

Смертельно опасными местами в машине дорожные полицейские назвали:

  • переднее сиденье. Это самое опасное место в машине. Дело в том, что все современные легковые автомобили снабжаются подушками безопасности, которые предназначены для взрослого человека. Если случится авария, ребенок получит серьезную травму или погибнет, придавленный подушкой безопасности, даже если он будет в автокресле или на руках у взрослого, добавили в Госавтоинспекции;
  • заднее сидение без возможности пристегнуть ребенка ремнем безопасности. «Достаточно, чтобы произошло незначительное столкновение, и малыш влетит в лобовое стекло - в таком случае шанса спастись у маленького пассажира практически нет», - подчеркнули в ГИБДД;

При этом если ребенок сидит на заднем кресле автомобиля и пристегнут ремнем безопасности, а рядом с ним взрослый не пристегнут, то при аварии взрослый может придавить ребенка, уточнили в пресс-службе.

Теги: #умвд россии по псковской области #пдд
Источник: Псковская Лента Новостей
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