Правила перевозки детей в автомобиле напомнили псковичам

Для соблюдения безопасности ребенка родители должны беспрекословно соблюдать правила перевозки детей в автомобиле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД России.
Госавтоинспекция напомнила водителям о необходимости максимально ответственно относиться к обеспечению безопасности детей-пассажиров, строго соблюдать скоростной режим, особенно в неблагоприятных погодных условиях, не совершать рискованных маневров и использовать специальные удерживающие устройства.
«Как показывает практика, чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Важно помнить о том, что специальные удерживающие устройства снизят тяжесть последствий при ДТП, сохранят жизнь вашего ребенка», - отметили в ведомстве.
Смертельно опасными местами в машине дорожные полицейские назвали:
При этом если ребенок сидит на заднем кресле автомобиля и пристегнут ремнем безопасности, а рядом с ним взрослый не пристегнут, то при аварии взрослый может придавить ребенка, уточнили в пресс-службе.