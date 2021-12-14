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Более 1800 нарушений ПДД пресекли псковские полицейские за неделю

1843 нарушения в области дорожного движения пресекли псковские полицейские за неделю, с 31 января по 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Дорожные полицейские выявили 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, за повторное нетрезвое вождение задержали четырех человек.

За прошедшую неделю на территории области зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести.

Зачастую причинами ДТП становятся управление транспортным средством в состоянии опьянения и превышение скоростного режима, отметили в ведомстве.

«Водители, помните: чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям», - добавили в УГИБДД.