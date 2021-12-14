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Псковичам напомнили о способе получить скидку при замене водительских прав

Скидку в 30% можно получить при подаче заявлений на получение государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдаче и замене водительских удостоверений с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Об этом жителям Псковской области напомнили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

«При подаче заявления через портал существует возможность значительно сократить время на получение государственной услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%», - говорится в сообщении ведомства.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также в ГИБДД добавили, что при регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более четырех лет, необходимо наличие действующей диагностической карты о прохождение технического осмотра транспортного средства, сведения о диагностической карты должны быть внесены в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО). Предоставление диагностической карты на бумажном носителе не требуется.

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области по предоставлению государственных услуг: