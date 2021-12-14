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Оплатить госпошлину на услуги в ГИБДД псковичи могут со скидкой 30%

Жители Псковской области могут оплатить государственную пошлину на услуги в Госавтоинспекции со скидкой 30%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

«Госавтоинспекция Псковской области напоминает о преимуществах подачи заявлений на получение государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдаче и замене водительских удостоверений с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг - при подаче заявления через портал существует возможность значительно сократить время на получение государственной услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%», - говорится в сообщении.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также в ведомстве напомнили, что при регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более четырех лет, необходимо наличие действующей диагностической карты о прохождение технического осмотра транспортного средства, сведения о диагностической карте должны быть внесены в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО). Предоставление диагностической карты на бумажном носителе не требуется.

Ранее сообщалось, что с 1 марта вступят в силу изменения в КоАП РФ, связанные с ответственностью за отсутствие диагностической карты техосмотра.