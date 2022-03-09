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«Лабораторию безопасности» организовали для псковских школьников

Тематическое занятие «Лаборатория безопасности» прошло в Многопрофильном лицее №4 города Пскова 31 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие посетил глава городской администрации Борис Елкин.

«Очень важно, чтобы дети знали правила поведения на дороге. Уже с раннего возраста они ходят в образовательные учреждения и должны ориентироваться и понимать, что происходит вокруг, быть крайне аккуратными и предельно внимательными на проезжей части. Считаю, что эти уроки нужно проводить повсеместно», – отметил сити-менеджер.

Ученики третьего класса разделились на три команды и разошлись по станциям. Школьники попробовали свои силы на скоростной трассе, проехать которую нужно было на самокате. Во время эстафеты ее участникам также предстояло собирать «дорожные» пазлы. Кроме того, они повторили, как нужно ездить в автомобиле до 12 лет, какие детские удерживающие устройства для этого нужны.

На второй станции к работе подключился глава администрации, он помог расставить запрещающие и разрешающие движение знаки на учебной улице. На третьей станции ребята повторили жесты регулировщика.

В конце мероприятия команды получили памятки по ПДД, светоотражатели для рюкзаков и жилеты безопасности.

Федеральный проект «Лаборатория безопасности» Центра дополнительного образования «Наставник» проводит занятия в школах города и близлежащих районов для учеников начальной школы. Всего в месяц центр организует 3-4 занятия, рассказал директор учреждения Евграф Николаев.