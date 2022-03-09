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ГИБДД просит псковичей снижать скорость при проезде пешеходных переходов

Пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД, а также сигналы светофоров, дорожных знаков и разметки, сказали в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Псковской области

Госавтоинспекция еще раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит от правильного поведения на дороге.

«Как показывает практика, основная ошибка водителей - неумение вовремя заметить пешехода и оценить условия видимости и обзора. Необходимо помнить, что поднятые воротники, головные уборы и капюшоны часто мешают увидеть автомобиль. Поэтому при приближении к пешеходному переходу водителям необходимо заранее снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов. Особую бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым людям, которые часто неверно оценивают складывающуюся дорожную ситуацию и не могут быстро и правильно отреагировать на происходящее на проезжей части», - подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражателями, пересекать проезжую часть по установленным переходам, а при их отсутствии на перекрестках – по линии тротуаров или обочине.

В зоне нерегулируемого пешеходного перехода водители обязаны уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для перехода. При повороте направо или налево водитель обязан также уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

«Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги, где возможно появление пешеходов. Берегите свою и чужие жизни! Соблюдение ПДД - это залог вашей безопасности на дороге», – напомнили полицейские.