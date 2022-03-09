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Учитывать погодные условия рекомендовали водителям в псковской ГИБДД

С учетом складывающихся погодных условий водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными, напомнили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Дорожная ситуация в регионе остается непростой. Нестабильная погода увеличивает вероятность возникновения опасных ситуаций на дороге, которые потребуют от водителей немедленного принятия соответствующих решений и хороших навыков вождения автомобилей», – отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции обратились ко всем водителям с просьбой быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать на трассе беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение скользких участков. Необходимо также следить за дорожной ситуацией возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов.

Осторожность на дороге следует проявлять не только водителям транспортных средств, но и пешеходам. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют пешеходам использовать светоотражатели, которые сделают их более заметными на дороге. Кроме того, следует передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности передвижения.