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АвтоМир / Официально

ГИБДД проинформировала псковичей о графике приема в начале мая

30.04.2022 12:05|ПсковКомментариев: 0

ГИБДД УМВД России по городу Пскову информирует о том, что выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, связанного с установкой газобаллонного оборудования, в электронном виде проходит без изменений по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью: «alakhtin@mvd.ru», «nbiruchenkov@mvd.ru@.

Прием граждан по вопросам внесения изменений в конструкцию транспортных средств, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов осуществляется в ГИБДД УМВД России по городу Пскову по адресу: г.Псков, ул.Новгородская, д.7 в кабинете № 11 с понедельника по четверг, а также каждую первую субботу месяца с 9.00 до 12.00 часов с соблюдением всех установленных санитарных норм. Пятница -не приемный день.

В период нерабочих дней (с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая 2022 года) прием граждан будет осуществляться 30 апреля, 3 мая, 7 мая, 10 мая с 9.00 до 11.00 часов. 

Оказание вышеуказанных услуг осуществляется также по предварительной записи по телефону - 29-25-81.

Источник: Псковская Лента Новостей
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