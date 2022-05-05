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В ГИБДД напомнили псковичам о преимуществах онлайн-заявлений

Электронная подача заявления на выдачу водительских прав обладает своими преимуществами и позволяет сократить время получения услуги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области.

При подаче заявления через портал госуслуг существует возможность значительно сократить время на получение государственной услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%. Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также в ведомстве отметили, что при регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более четырех лет, необходима действующая диагностическая карта о прохождение технического осмотра транспортного средства, сведения о диагностической карте должны быть внесены в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО). Предоставление диагностической карты на бумажном носителе не требуется.