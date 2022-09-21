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Один человек погиб и 14 пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

14 человек пострадали за неделю в результате десяти дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории в Псковской области. Погиб один человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Кроме того, с 26 сентября по 2 октября сотрудники Госавтоинспекции пересекли 1 482 административных правонарушения. Выявили 24 водителя, управлявших транспортных средством в состоянии алкогольного опьянения. Двое из них повторно сели пьяными за руль.

«Уважаемые водители! Госавтоинспекция призывает строго соблюдать правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения», - обратились к водителям в ведомстве.