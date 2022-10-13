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Почти 1500 нарушений выявили на псковских дорогах за неделю

1 429 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области за период с 10 по 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 34 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали пять человек.

За данный период на территории области зарегистрировали 17 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали пять человек, 26 получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - добавили в ведомстве.