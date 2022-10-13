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Псковичам напомнили о действующей скидке на онлайн-оплату госпошлины при регистрации автомобиля

Подача заявления на выдачу водительских прав через Госуслуги обладает преимуществами и позволяет сократить время получения услуги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Как отметили в Госавтоинспекции, подача заявлений на получение государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдаче и замене водительских удостоверений через портал Госуслуги позволяет выбрать удобную дату и время посещения подразделения, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%. Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через МФЦ.

Также в ведомстве добавили, что при регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более 4 лет, необходимо наличие действующей диагностической карты о прохождение технического осмотра транспортного средства, сведения о диагностической карте должны быть внесены в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО). Предоставление диагностической карты на бумажном носителе не требуется.