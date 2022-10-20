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ГИБДД призывает псковичей уделить особое внимание выбору скоростного режима

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области призывают автомобилистов снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключать рискованные маневры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения, помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

И особое внимание автомобилистам следует уделять выбору оптимального скоростного режима. Тем более, с учетом неблагоприятных погодных условий.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам: чрезмерная самоуверенность за рулем, игнорирование требований безопасности и пренебрежительное отношение к другим участникам дорожного движения нередко приводит к самым печальным последствиям!

Избежать многих проблем поможет повышение ответственности каждого участника дорожного движения, напомнили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по региону.