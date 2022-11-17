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Псковская ГИБДД сообщила график работы подразделений в праздники

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области информирует население о графике работы подразделений в предстоящие праздничные дни, сообщается на сайте регионального УМВД.

В период проведения новогодних и рождественских праздников приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области будет осуществляться 4 и 5 января 2023 года по ранее установленному режиму работы.

31 декабря 2022 года, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 января 2023 года – неприёмные дни.