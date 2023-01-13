АвтоМир / Официально

30 детей пострадали в ДТП в Пскове в 2022 году

За 12 месяцев 2022 года на территории Пскова отмечен рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по г. Пскову, за 12 месяцев в городе зарегистрировано 25 ДТП с детьми и подростками в возрасте до 16 лет, в которых пострадали 30 несовершеннолетних. За аналогичный период 2021 года отмечено 22 факта ДТП с детьми, в которых пострадали 22 ребенка.

12 детей пострадали в качестве пешехода за 12 месяцев 2022 года. 14 находились в салоне автомашины в качестве пассажира. Еще 3 в момент ДТП были на велосипедах, 1 на пит-байке.

Количество ДТП с участием детей увеличивается в летний период. Данная тенденция обуславливается массовым выездом жителей за пределы Пскова, либо приездом в Псков жителей других регионов. В летний период произошло 3 ДТП, в которых пострадали 5 несовершеннолетних из других регионов РФ, в том числе Новосибирска, Москвы. Также рост ДТП отмечен в каникулярный период, когда дети и подростки предоставлены сами себе, могут находиться на проезжей части, остаются без внимания педагогов и родителей, особенно в возрасте до 10 лет.

За 12 месяцев 2022 года 36,7% ДТП приходится на детей дошкольного возраста, 23,3% - на учащихся начальных классов, 20,0% - это учащиеся среднего звена, 20,0% - учащиеся старших классов образовательных организаций.

«Уважаемые водители и пешеходы! Будьте внимательны и осторожны на дорогах города. Мы просим всех участников дорожного движения еще раз задуматься над данной проблемой, понять, что от поведения на дороге каждого из нас зависит жизнь и здоровье людей», - напомнили в ГИБДД.