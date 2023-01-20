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Какая скидка продолжает действовать на Госуслугах, напомнили псковским автомобилистам

Возможность оплачивать административные штрафы со скидкой 50% за нарушения Правил дорожного движения осталась на Госуслугах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У данной скидки нет срока действия, так как она установлена статьей 32.2 КоАП Российской Федерации, уточнили в ведомстве.

Также псковичам напомнили, что с 1 января отменена скидка на госпошлину в 30% через портал Госуслуги на предоставление услуг по регистрации транспорта или замене водительских удостоверений. Данная скидка действовала с 2017 года и была направлена на популяризацию портала «Госуслуги» среди населения.