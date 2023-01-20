АвтоМир / Официально

Свыше 20 вакансий открыты в «Псковавтодоре»

Вакансии открыты в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: «Псковавтодор»

В «Псковавтодоре» есть следующие вакансии:

эксперт дорожного хозяйства отдела ремонта автомобильных дорог (Псков),

эксперт отдела закупок (Псков),

диспетчер (Псков),

юрисконсульт (Псков),

эксперт дорожного хозяйства отдела дорожного строительства и проектирования (Псков),

инженер-геодезист (Псков),

мастер дорожный (Опочка, Красногородск),

мастер строительных и монтажных работ (Псков),

машинист автогрейдера (Пушкинские Горы),

машинист фрезы дорожной (Псков),

машинист бульдозера (Псков),

машинист катка самоходного с гладкими вальцами (Бежаницы),

машинист экскаватора (Палкино, Пушкинские Горы),

водители автомобилей (категории С, Е) (Псков, Бежаницы, Красногородск, Опочка),

дорожные рабочие (Бежаницы, Гдов, Печоры, Опочка, Пушкинские Горы).

Работодатель предлагает стабильную заработную плату 2 раза в месяц, точно в установленные сроки, а также полную занятость, оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии. График работы: постоянно, 5/2.

Подробности можно узнать в Пскове на улице Госпитальной, 7А. Телефон: 8(8112)298-807, 298-806. Электронная почта: yua.timofeyeva@dorogi.pskov.ru.