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Госавтоинспекция провела рейд в Пскове с помощью автоматизированной системы «Паутина»

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в Пскове с помощью специального программного обеспечения «Паутина», который выявляет в потоке транспортные средства с прекращённой регистрацией. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео, фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В «поле зрения» комплекса «Паутина» попадают все транспортные средства, проезжающие через участки улично-дорожной сети, на которых установлены автоматизированные комплексы фиксации административных правонарушений.

Если перекресток пересек автомобиль, у собственника которого есть неоплаченные штрафы, или он ранее был лишен права управления, задерживался за грубые нарушения ПДД, либо нет информации о регистрации транспортного средства, то ближайший наряд ДПС останавливает его для проверки.

За время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1575 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержан 1 водитель.

В ходе рейдового мероприятия полицейские зарегистрировали 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести.