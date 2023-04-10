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Стать машинистом катка и экскаватора предлагает «Псковавтодор»

Вакансии открыты в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: «Псковавтодор»

В учреждении открыты следующие вакансии:

эксперт дорожного хозяйства отдела ремонта автомобильных дорог (Псков),

эксперт отдела закупок (Псков),

диспетчера (Псков),

юрисконсульт (Псков),

эксперт дорожного хозяйства отдела дорожного строительства и проектирования (Псков),

дорожный мастер (Опочка, Красногородск),

мастер строительных и монтажных работ (Псков),

машинист автогрейдера (Пушкинские Горы, Плюсса),

машинист фрезы дорожной (Псков),

машинист трактора (Псков),

машинист катка самоходного с гладкими вальцами (Бежаницы),

машиниста экскаватора (Палкино, Пушкинские Горы),

водитель автомобилей (категории С, Е) (Псков, Бежаницы, Красногородск, Опочка),

дорожные рабочие (Псков, Бежаницы, Гдов, Печоры, Опочка, Пушкинские Горы).

Работодатель предлагает стабильную заработную плату 2 раза в месяц, точно в установленные сроки, а также полную занятость, оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии. График работы: постоянно, 5/2.

Подробности можно узнать в Пскове на улице Госпитальной, 7А. Телефон: 8(8112)298-807, 298-806. Электронная почта: yua.timofeyeva@dorogi.pskov.ru.