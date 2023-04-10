Стать машинистом катка и экскаватора предлагает «Псковавтодор»

Вакансии открыты в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото: «Псковавтодор»
В учреждении открыты следующие вакансии:
- эксперт дорожного хозяйства отдела ремонта автомобильных дорог (Псков),
- эксперт отдела закупок (Псков),
- диспетчера (Псков),
- юрисконсульт (Псков),
- эксперт дорожного хозяйства отдела дорожного строительства и проектирования (Псков),
- дорожный мастер (Опочка, Красногородск),
- мастер строительных и монтажных работ (Псков),
- машинист автогрейдера (Пушкинские Горы, Плюсса),
- машинист фрезы дорожной (Псков),
- машинист трактора (Псков),
- машинист катка самоходного с гладкими вальцами (Бежаницы),
- машиниста экскаватора (Палкино, Пушкинские Горы),
- водитель автомобилей (категории С, Е) (Псков, Бежаницы, Красногородск, Опочка),
- дорожные рабочие (Псков, Бежаницы, Гдов, Печоры, Опочка, Пушкинские Горы).
Работодатель предлагает стабильную заработную плату 2 раза в месяц, точно в установленные сроки, а также полную занятость, оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии. График работы: постоянно, 5/2.
Подробности можно узнать в Пскове на улице Госпитальной, 7А. Телефон: 8(8112)298-807, 298-806. Электронная почта: yua.timofeyeva@dorogi.pskov.ru.