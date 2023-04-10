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Почти 1 600 нарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю

1595 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за период с 17 по 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

За указанный период в области выявили 35 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали восемь водителей.

Помимо этого, на территории области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести.