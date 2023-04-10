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Избегать чрезмерной самоуверенности на дороге призвали псковских водителей

Чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям на дороге. Об этом жителям Псковской области напомнили в управлении Госавтоинспекции региона.

«В дни майских праздников, как показывает практика, обостряется обстановка на дорогах, увеличивается интенсивность дорожного движения на загородных трассах. С наступлением весеннего тепла открывается дачный сезон. Многие выезжают за пределы городов, что приводит к заторовым ситуациям на выездах из населенных пунктов», - отметили в ГИБДД.

Специалисты заметили, что водители, выехав за городскую черту, пытаются восполнить упущенное время за счет увеличения скорости. При этом автомобилисты забывают, что желание «успеть как можно быстрее» может повлечь необратимые последствия на дороге и привести к потере близких людей.

«Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание наших сограждан на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности», - напомнили в ведомстве.