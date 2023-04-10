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Псковских водителей предостерегли от попадания в ловушку на железнодорожном переезде

Пересечения автомобильных и железных дорог являются зонами повышенной опасности, и водителям следует быть здесь особенно внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности. Об этом жителям Псковской области напомнили в управлении Госавтоинспекции региона.

Даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения тормозной путь поезда составляет 1,5 – 2 тысячи метров, подчеркнули в ведомстве.

«Дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах, как правило, характеризуются высокой тяжестью последствий: гибнут и получают тяжелые травмы водители и пассажиры автомобилей, а транспортные средства после такого ДТП, зачастую, не подлежат восстановлению», - напомнили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции напомнили автовладельцам основные правила, которые помогут избежать автоаварии на железнодорожном переезде: