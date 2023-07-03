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20 нарушений ПДД пресекли сотрудники Госавтоинспекции у псковских самокатчиков за два дня

Специальные рейды по профилактике аварийности среди лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, провели дорожные полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции города Пскова в выходные дни, 8 и 9 июля, провели рейды, направленные на профилактику аварийности среди лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Основная цель этих рейдов — повышение безопасности сограждан, в том числе детей, пользующихся для передвижения средствами индивидуальной мобильности, предупреждение дорожно-транспортного травматизма, пропаганда соблюдения Правил дорожного движения и требований по безопасному пользованию СИМ.

В итоге, за два дня сотрудники ДПС пресекли 20 нарушений ПДД со стороны пользователей средств индивидуальной мобильности. Причем, как выяснилось, самым частым нарушением по результатам этих мероприятий стало пересечение пешеходного перехода лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности, не спешившись (статья 12.29 часть 2 КоАП Российской Федерации, административное наказание за данное правонарушение – штраф в размере 800 рублей).

В рамках рейдов сотрудники Госавтоинспекции организовывали также профилактические беседы с участниками дорожного движения, передвигающимися на СИМ, в частности, с несовершеннолетними. Полицейские напомнили им, что с 1 марта вступили в силу изменения в ПДД, регламентирующие поведение лиц, пользующихся для передвижения средствами индивидуальной мобильности на дорогах и тротуарах города.