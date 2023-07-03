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Отказаться от «финтов» на электросамокате на тротуаре призвали псковичей

Электросамокаты пользуются большим спросом среди населения. Поэтому необходимо помнить определенные правила безопасного катания, чтобы прогулка не закончилась в травмпункте, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

10 июля в городе Пскове на улице Яна Фабрициуса у дома №6 водитель автомобиля совершил наезд на самокатчика. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 26-летний мужчина. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

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В связи с данным происшествием главное управление МЧС России по Псковской области напоминает:

не рекомендуется ездить на электросамокате в дождливую погоду;

необходимо следить за исправностью техники во избежание короткого замыкания;

при езде на самокате спасатели рекомендуют обязательно надевать защитный шлем;

во время совместных поездках с детьми обязательно наличие детского сиденья или подножки;

выполнять «финты» следует только на предназначенной или подходящей для этого площадке, но не на проезжей части, тротуаре или детской площадке, где играют дети;

двигаться по тротуару необходимо медленно, аккуратно объезжая пешеходов и предупреждая их о своем приближении.

Запрещено: