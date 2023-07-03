Отказаться от «финтов» на электросамокате на тротуаре призвали псковичей

Электросамокаты пользуются большим спросом среди населения. Поэтому необходимо помнить определенные правила безопасного катания, чтобы прогулка не закончилась в травмпункте, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
10 июля в городе Пскове на улице Яна Фабрициуса у дома №6 водитель автомобиля совершил наезд на самокатчика. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 26-летний мужчина. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
В связи с данным происшествием главное управление МЧС России по Псковской области напоминает:
- не рекомендуется ездить на электросамокате в дождливую погоду;
- необходимо следить за исправностью техники во избежание короткого замыкания;
- при езде на самокате спасатели рекомендуют обязательно надевать защитный шлем;
- во время совместных поездках с детьми обязательно наличие детского сиденья или подножки;
- выполнять «финты» следует только на предназначенной или подходящей для этого площадке, но не на проезжей части, тротуаре или детской площадке, где играют дети;
- двигаться по тротуару необходимо медленно, аккуратно объезжая пешеходов и предупреждая их о своем приближении.
Запрещено:
- нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем;
- самостоятельно передвигаться на электросамокате детям до 14 лет;
- разбирать и модернизировать самокат самостоятельно.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?