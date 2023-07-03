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Свыше 20 человек получили травмы в ДТП на дорогах Псковской области за неделю

1507 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 10 по 16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Кроме того, сотрудники ведомства выявили 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали семь водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 22 получили травмы различной степени тяжести.