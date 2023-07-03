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Более 50 нетрезвых водителей остановили в Псковской области за неделю

1 435 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за период с 24 по 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

За неделю на псковских дорогах выявили 54 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали восемь водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД напомнили, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.