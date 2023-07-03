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Почти 30 пьяных водителей остановили на псковских дорогах за неделю

1 424 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 31 июля по 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сотрудники ведомства выявили 29 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали восемь водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 18 дорожно-транспортных происшествий, 25 человек получили травмы различной степени тяжести, из них четверо детей до 16 лет.