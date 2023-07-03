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Школьникам из Середки напомнили правила дорожного движения

Правила дорожного движения напомнили учащимся МБОУ «Серёдкинская средняя общеобразовательная школа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

В начале сентября государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району лейтенант полиции Ульяна Клюева провела профилактическую беседу с учащимися 1-4 классов Серёдкинской средней общеобразовательной школы.

В ходе беседы Ульяна Клюева разъяснила основные правила дорожного движения для пешеходов и пассажиров автотранспорта. С детьми провели викторину по знанию дорожных знаков, правил перехода проезжей части, сигналов светофоров. Самые активные участники викторины получили подарки в виде фликеров, линеек и раскрасок.

Также Ульяна Клюева напомнила о необходимости ношения светоотражающих элементов на одежде в целях обеспечения безопасности во время движения пешеходов.