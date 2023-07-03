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Юные великолучане узнали, что ПДД – это закон жизни

В Великих Луках для юных горожан провели занятие «ПДД – закон жизни!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Личный состав Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки проводит беседы и обучающиеся занятия с детьми, разъясняет правила дорожного движения как в теоретическом, так и в практическом их применении:

С учащимися Великолукской средней школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, с использованием обучающего игрового комплекса «Зарница» организовали обучающее занятие по Правилам дорожного движения под девизами «ПДД – закон жизни!» и «Безопасность участников, использующих СИМ».

В ходе общения ребятам еще раз напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения требований дорожной безопасности. Маленьким участникам занятия полицейские пояснили положения ПДД, касающиеся пешеходов, велосипедистов и владельцев средств индивидуальной мобильности, рассказали о порядке перехода проезжей части дороги, а также важной роли световозвращающих элементов.

По окончании встречи обучающиеся задали интересовавшие их вопросы представителю Госавтоинспекции, на которые получили подробные ответы.