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Правила безопасности на дорогах разъяснили сотрудники Госавтоинспекции юным великолучанам

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» личный состав Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки проводит беседы и обучающие занятия, посвященные правилам дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Так, в Великолукском политехническом колледже прошла встреча сотрудников Госавтоинспекции с учащимися под девизом «ПДД – закон жизни! Соблюдай его!». В ходе общения собравшимся разъяснили требования дорожной безопасности, касающиеся велосипедистов, участников, использующих средства индивидуальной мобильности, пешеходов и водителей, пояснили порядок перехода проезжей части дороги.

Говорилось также об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за нарушения ПДД Российской Федерации.

Ребята задавали интересовавшие их вопросы представителю Госавтоинспекции, на которые получили развернутые ответы, добавили в ведомстве.