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Псковичей призвали не оставлять детей во дворе без присмотра

Родители должны помнить, что дворовая территория – место особого контроля. Об этом жителям Псковской области напомнили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

«К сожалению, наши дворы давно перестали быть безопасными. Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают "слепые зоны" - места с ограниченной видимостью. Даже находясь на прогулке с малышом, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения. И, к сожалению, нескольких секунд бывает достаточно, чтобы, скажем, догоняя мячик, ребенок попал под колеса проезжающего автомобиля», - отметили в ГИБДД.

С учетом этих обстоятельств Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра.

«Если вы отпускаете ребенка на самостоятельную прогулку, напомните ему, что нельзя выбегать перед движущимся транспортом. Необходимо внимательно смотреть по сторонам, чтобы определить, нет ли приближающихся транспортных средств», - призвали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно осмотрительными при совершении маневров во дворах, на территории дачных и гаражных кооперативов.

«Нередки случаи, когда маленький ребенок, находясь неподалеку от машины, попадает под ее колеса только потому, что водитель, как правило, родственник, двигаясь задним ходом, не замечает его, поскольку малыш оказался в "слепой зоне". В подобной ситуации ребенка могут не "увидеть" и специальные автомобильные датчики ("парктроники"), и видеокамеры», - подчеркнули эксперты.

Госавтоинспекция просит псковичей и гостей региона быть очень внимательными при движении по дворовым территориям, неукоснительно соблюдать скоростной режим. Родителям необходимо также провести с детьми беседы о простых, но эффективных правилах безопасности.