Псковичей призвали не оставлять детей во дворе без присмотра

Родители должны помнить, что дворовая территория – место особого контроля. Об этом жителям Псковской области напомнили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.
Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области
С учетом этих обстоятельств Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра.
«Если вы отпускаете ребенка на самостоятельную прогулку, напомните ему, что нельзя выбегать перед движущимся транспортом. Необходимо внимательно смотреть по сторонам, чтобы определить, нет ли приближающихся транспортных средств», - призвали в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно осмотрительными при совершении маневров во дворах, на территории дачных и гаражных кооперативов.
Госавтоинспекция просит псковичей и гостей региона быть очень внимательными при движении по дворовым территориям, неукоснительно соблюдать скоростной режим. Родителям необходимо также провести с детьми беседы о простых, но эффективных правилах безопасности.