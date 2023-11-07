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В сфере транспорта в 2022 году работали почти 12 тысяч псковичей

В 2022 году численность работающих в сфере транспорта в Псковской области составила 11,8 тысячи человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В транспортном обслуживании населения области ведущее место занимает автомобильный транспорт. В 2022 году на его долю приходилось 97% пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования Псковской области.

За 2022 год автобусами общего пользования (включая автобусы индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на коммерческой основе) во всех видах сообщения перевезено 33,9 млн человек, что на 1% больше уровня 2021 года.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Псковской области в 2022 году составила 24,1 тысячи км и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 65 км.

Растет объем железнодорожных перевозок. В 2022 году железнодорожным транспортом в Псковской области перевезено 11 млн тонн грузов и 969 тысяч пассажиров. По сравнению с 2021 годом объем грузовых железнодорожных перевозок увеличился на 84,6%, пассажирских – на 9,5%.

По данным ОАО «Российские железные дороги» эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования по Псковской области составила на конец 2022 года 1,1 тысячи км и осталась без изменений.