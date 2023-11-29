АвтоМир / Официально

Большая часть ДТП в Псковской области происходит по вине водителей

Большая часть дорожно-транспортных происшествий в Псковской области происходит по вине водителей. Об этом сообщила инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции Елена Степанова в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Большая часть ДТП у нас все-таки происходит по вине водителей. Пешеходы у нас не так часто, к счастью, нарушают», - сказала Елена Степанова.

Она также отметила, что среди пешеходов наиболее часто Правила дорожного движения нарушают люди в возрасте от 30 до 50 лет.