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Псковская область станет участником пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта

С 2024 года к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта присоединятся ещё 26 регионов, в их числе и Псковская область. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Новыми участниками проекта станут Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Якутия, Забайкальский и Камчатский края, а также Амурская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калужская, Кировская, Магаданская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Тамбовская и Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Таким образом, в эксперименте будут принимать участие 67 российских регионов.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта стартовал в 2022 году. С тех пор в рамках эксперимента уже реализуются проекты в 41 регионе, в том числе в Татарстане, Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Воронежской, Сахалинской, Липецкой, Ростовской и Тульской областях.

Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утверждённой правительством «дорожной картой» по развитию производства и использования электрического транспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых отечественных электромобилей в общем объёме производства транспортных средств достигнет не менее 10%. Кроме того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых не менее 28 тыс. – быстрые зарядные станции.