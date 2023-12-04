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Быть предельно осторожными на дорогах призывает псковская Госавтоинспекция

Неблагоприятные погодные условия, осложняющие дорожную обстановку, сохраняются на территории региона, напоминает управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: ПЛН

В связи с изменением температуры окружающего воздуха и образованием наледи на проезжей части всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно осторожными. Следует помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге возрастает в разы, поэтому водитель должен заранее снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам и перекрёсткам.

Пешеходам следует быть осторожными не меньше, чем водителям: перед тем, как начать переходить дорогу, необходимо убедиться, что все машины остановились полностью. Родители должны как можно чаще напоминать своим детям о правилах дорожного движения. И, конечно же, на одежде как детей, так и взрослых, должны быть световозвращающие элементы, которые позволят водителям заметить пешехода в темное время суток.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.