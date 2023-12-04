АвтоМир / Официально

Профилактическую акцию провели сотрудники ГИБДД в Великих Луках

Акцию «С 8 Марта поздравляем, ПДД не нарушаем!» провели сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки на проспекте Гагарина 4 марта, в преддверии Международного женского дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Акция проводилась в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Целями акции стали: предупреждение дорожно-транспортного травматизма, стабилизация ситуации с аварийностью, профилактика нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними пешеходами. В ее организации приняли участие инспекторы ПДН, учащиеся и команда ЮИД средней общеобразовательной школы №5.

В ходе мероприятия дети раздавали пешеходам открытки, изготовленные в школе, и тематические листовки, а также говорили о необходимости строгого соблюдения требований дорожной безопасности.